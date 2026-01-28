Тревога! Прилепи разнасят нов вирус

Огнище на редкия, но изключително опасен вирус Нипа в индийския щат Западен Бенгал предизвика засилена тревога в части от Азия. В отговор няколко държави вече въведоха допълнителни здравни проверки на летищата и граничните пунктове за пътници, пристигащи от Индия.

Мярката е предприета, след като индийските власти потвърдиха два случая на смъртоносния вирус в Западна Бенгалия, съобщи Independent.

Експерти заявиха, че е "малко вероятно вирусът да представлява значителен риск от глобално разпространение", въпреки че държавите трябва да останат бдителни.

Според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA), въпреки че рискът за повечето хора остава много нисък, разбирането на вируса е важно за пътуващите до засегнатите райони, съобщава Bulgaria ON AIR.

Оттам добавиха, че в Обединеното кралство никога не са били откривани случаи на заразяване.

Вирусът Нипа може да се предава от животни на хора, а също така може да се пренесе чрез замърсена храна или директно от човек на човек. По данни на UKHSA, смъртността при заразените се оценява на между 40 и 75%.

Вирусът е идентифициран за първи път през 1999 г. по време на епидемия сред свиневъди в Малайзия и Сингапур. Инкубационният период е между 4 и 14 дни.

Плодоядните прилепи спомагат за циркулацията на вируса, макар че според UKHSA съществуват доказателства, че той може да заразява и други животни, включително прасета, кучета, котки, кози, коне и овце.

Към момента няма доказано специфично лечение за инфекцията с Нипа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com