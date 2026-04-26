Тръмп се ядоса на Иран: Има телефон, да се обадят!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран може да се свърже със САЩ по всяко време, ако иска преговори за край на войната, започнала след ударите на Вашингтон и Израел. В интервю за Фокс Нюз той подчерта, че условията са ясни и непроменими.

Междувременно дипломатическите усилия буксуват, а напрежението продължава да влияе върху глобалната икономика. Конфликтът вече доведе до хиляди жертви, скок на цените на горивата и засилване на инфлацията.

„Ако искат да преговаряме, могат да ни потърсят или могат да ни позвънят. Знаете, има телефон. Имаме добри, сигурни линии“, заяви Тръмп. Той бе категоричен, че основното условие остава непроменено - Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие. „Те знаят какво трябва да има в споразумението. Много е просто: не могат да имат ядрено оръжие, иначе няма причина да се срещаме“, подчерта американският държавен глава.

Надеждите за дипломатически пробив се свиха, след като Тръмп отмени визитата на свои пратеници в Исламабад, въпреки че иранският външен министър Абас Арагчи продължи активни срещи със страни посредници. Техеран настоява правото му да обогатява уран да бъде признато като част от мирна ядрена програма, но САЩ и съюзниците им остават скептични към тези твърдения.

Въпреки действащото примирие, постигнато след началото на конфликта на 28 февруари, до момента няма договорени условия за окончателно прекратяване на бойните действия. Икономическите последици вече се усещат глобално - цените на енергията растат, а перспективите за растеж се влошават.

Тръмп коментира и други ключови международни теми, като разкри, че е провел разговори с руския президент Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски. „Работим по руската ситуация, със Русия и Украйна, и се надяваме, че ще се справим“, каза той. Според него напрежението между двамата лидери е сериозна пречка за мир. „Омразата между президента Путин и президента Зеленски е нелепа. Лудост е“, добави Тръмп.

Американският президент използва и инцидента със стрелба по време на гала вечеря във Вашингтон, за да защити идеята си за изграждане на нова силно защитена бална зала в Белия дом. „Това събитие никога нямаше да се случи във военно секретната бална зала, която в момента се строи“, заяви той и допълни, че проектът трябва да бъде завършен възможно най-бързо.

