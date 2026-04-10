Тръмп се чу с Нетаняху. Има ли напрежение?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе "напрегнат" телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху в четвъртък, съобщи CNN в петък.

Позовавайки се на американски и израелски източник, запознат с въпроса, CNN уточни, че разговорът е проведен малко преди Израел да обяви, че ще търси директни преговори за прекратяване на огъня с Ливан.

Израелският източник заяви пред медията, че Нетаняху е разбрал, че ако не призове за директни преговори с Ливан, Тръмп може просто да обяви прекратяване на огъня.

Разговорът е бил поне третият между двамата лидери тази седмица, в който Ливан заема видно място.

По-рано през седмицата те отново са се чули, преди Тръмп да обяви двуседмично прекратяване на огъня с Иран. По време на този разговор Нетаняху е настоял Ливан да не бъде включен в по-широката рамка.

Според CNN, ден по-късно Тръмп е оказал натиск върху Нетаняху да намали израелските удари срещу Хизбула в Ливан, след съобщения от ливанските здравни власти, че 303 души са били убити при израелски атаки.

Офисът на Нетаняху отхвърли съобщенията за напрежение, наричайки твърденията за "напрегнат" обмен "фалшиви новини" и описвайки разговора като "приятелски".

"Двамата лидери работят в пълна координация и с взаимно уважение", заявиха от офиса, според CNN.

