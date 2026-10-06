Тръмп отвори вратата за по-евтин дизел. Ето кой ще спести най-много

Доналд Тръмп предприе извънредна мярка срещу рязкото поскъпване на дизела в САЩ, като подписа изпълнителна заповед за временно облекчаване на ограниченията върху използването на необложения с акциз червено оцветен дизел. Решението идва след скок на цените на горивата вследствие на войната с Иран и според президента трябва да намали разходите за транспорт, земеделие и стоки. „Типичният шофьор на камион ще спестява повече от 100 долара всеки път, когато зарежда“, заяви Тръмп на митинг в Небраска, цитиран от Асошиейтед прес.

Какво всъщност е червеният дизел

В САЩ дизелът, предназначен за машини и превозни средства, които не се движат по обществените пътища - например селскостопанска техника - е освободен от федерални и щатски акцизи. За да може лесно да бъде различаван от обикновения облагаем дизел, в него се добавя червена боя.

При нормални условия използването му в камиони и други превозни средства по обществената пътна мрежа е ограничено. Новата заповед на Тръмп временно разхлабва тези правила, за да може по-евтиното гориво да се използва по-широко в момент, когато цената на дизела расте и притиска транспортния сектор.

Белият дом аргументира решението с необходимостта да бъдат намалени разходите на компаниите, които зависят от дизеловото гориво. Тръмп заяви, че мярката ще спести милиони долари на фермерите и ще помогне за намаляване на крайните цени на стоките, тъй като транспортът влиза в себестойността на почти всичко - от храните до промишлените продукти.

Спор дали точно данъците са проблемът

Има обаче и по-предпазливи оценки за ефекта. Патрик Де Хаан от платформата GasBuddy, която следи цените на бензина и дизела в САЩ, посочва, че облекчението може да помогне най-вече на потребителите на дизел по пътищата.

Фермерите и без това вече имат право да използват необложения червен дизел за селскостопанската си техника. Затова според Де Хаан основният проблем зад високите цени не са данъците, а недостатъчното предлагане. С други думи, мярката може да намали част от разхода, но не решава причината за поскъпването на горивото.

Горивата се превърнаха в политически проблем

Решението беше обявено само четири седмици преди междинните избори на 3 ноември. Високите цени на дизела, бензина и храните се превърнаха в сериозна тема за избирателите, особено в селските райони, където транспортът и земеделието са силно зависими от горивата.

Тръмп подписа заповедта по време на митинг в Гранд Айлънд, Небраска, където подкрепи републиканския сенатор Пийт Рикетс и губернатора Джим Пилен. Рикетс се бори за първи пълен шестгодишен мандат срещу независимия Дан Осбърн в надпревара, която привлече вниманието на националните партийни централи.

Икономиката остава водеща тема в кампанията. Освен скъпите горива, в Небраска има недоволство и заради плановете на администрацията да увеличи вноса на говеждо месо в опит да намали цените за потребителите. Местни животновъди предупреждават, че това може да удари собственото им производство.

На този фон ходът с дизела е опит на Белия дом да даде бързо и видимо облекчение там, където поскъпването се усеща най-силно - при транспорта, земеделието и крайната цена на стоките.