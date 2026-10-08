Тръмп отново поиска Нобела за мир. Призна, че не очаква да го получи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че заслужава Нобеловата награда за мир, но призна, че не очаква Норвежкият Нобелов комитет да го отличи. Победителят за 2026 г. ще бъде обявен на 9 октомври. Тръмп аргументира претенцията си с ролята, която според него е изиграл за уреждането на осем конфликта след завръщането си в Белия дом, макар че част от тези твърдения са оспорвани от участващите страни, а в някои региони боевете са се възобновили.

Крайно време е

„Не знам какво ще бъде решението им“, каза Тръмп по повод предстоящия избор на Нобеловия комитет. „Те са известни с това, че не присъждат тази награда на хора като мен.“

Американският президент многократно е заявявал, че смята себе си за заслужаващ най-престижното отличие за мир. „Крайно време е“, каза той пред журналисти в Овалния кабинет.

Тръмп припомни и миналогодишния лауреат Мария Корина Мачадо. Венецуелският опозиционен лидер му предаде своя Нобелов медал в знак на признание за подкрепата му за каузата на венецуелската опозиция.

По думите на Тръмп Мачадо е заявила, че никой в историята не е заслужавал наградата повече от него.

Тръмп казва, че е уредил осем конфликта

Президентът на САЩ посочи като основен аргумент дипломатическите усилия на администрацията си след завръщането му в Белия дом през януари 2025 г.

Според него той е помогнал за уреждането на осем международни конфликта. Лидери на Камбоджа, Израел и Пакистан публично заявиха, че са го номинирали за Нобеловата награда за мир, макар номинациите традиционно да остават поверителни и официално да не могат да бъдат потвърдени.

Част от страните в конфликтите, за които Тръмп си приписва посредническа роля, оспорват мащаба на неговия принос. В някои от районите, включително Демократична република Конго и границата между Камбоджа и Тайланд, сблъсъците отново са се възобновили.

Украйна остава нерешеният голям въпрос

Войната на Русия срещу Украйна продължава, въпреки предишното обещание на Тръмп, че ще успее бързо да постигне нейното прекратяване след завръщането си в Белия дом.

Американската администрация води интензивни дипломатически контакти с Москва и Киев, но до трайно мирно споразумение все още не се е стигнало.

Към това се прибавя и продължаващият конфликт с Иран, който вече седем месеца оказва силно влияние върху международните енергийни пазари и цените на горивата.

Решението идва на 9 октомври

Норвежкият Нобелов комитет ще обяви носителя на наградата за мир на 9 октомври.

Сред имената и организациите, обсъждани като възможни претенденти, са папа Лъв, Международният наказателен съд и представители на международни институции и хуманитарни структури. Самият комитет не коментира предварително кандидатурите и не разкрива официалния списък с номинирани.

Тръмп обаче вече даде да се разбере, че независимо от решението в Осло смята дипломатическите си усилия за достатъчно основание да бъде отличен.