Салман Ружди: Мирът днес изглежда като фантазия
Получи наградата за мир в Германия
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Получи наградата за мир в Германия
На церемония в Осло Нобеловата награда за мир бе връчена на Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатяртхи. Малала е известна с борбата си за образованието на момич...
17-годишната Малала стана най-младият носител на престижното отличие Малала Юсуфзай, известна с дейността си в подкрепа на правото на образование на...
Янгон. Носителката на Нобелова награда за мир и лидер на опозицията в Мианмар, Аунг Сан Су Чи, оповести намерението си да се кандидатира за президент...