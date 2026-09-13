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Нобелисти се радват с Бокова

Нобелисти се радват с Бокова

На церемония в Осло Нобеловата награда за мир бе връчена на Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатяртхи. Малала е известна с борбата си за образованието на момич...

11 декември | 21:10
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