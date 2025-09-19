Тръмп и Си Цзинпин се разбраха! Денят на важната среща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е съгласил да се срещне с китайския пдържавен глава Си Цзинпин.

Това ще се случи по време на срещата на върха на АТИС в Южна Корея, съобщи Фокс Нюз.

Тръмп обяви, че е имал "много продуктивен" разговор със Си Цзинпин днес, по време на който политиците са постигнали напредък по редица ключови въпроси.

Американският лидер заяви, че планира да посети Китай в началото на следващата година, а посещението на Си Цзинпин в САЩ ще се състои "в подходящото време".

Срещата на върха на АТИС в Южна Корея ще се проведе от 31 октомври до 1 ноември.

На свой ред Си Цзинпин в разговора с Тръмп отбелязал, че отношенията между Китай и САЩ са изключително важни и двете страни могат да постигнат общ просперитет.

"Китай и САЩ могат да допринесат за успехите на другия, да се стремят към общ просперитет и взаимна изгода и да облагодетелстват целия свят", подчерта китайският президент.

