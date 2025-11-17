Свят

Тръмп ги изненада! Решителен под за досиетата „Епстийн“

Поиска публикуването им

Тръмп ги изненада! Решителен под за досиетата „Епстийн“
Снимка: БТА
17 ное 25 | 7:36
0
Мира Иванова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя усилията в Камарата на представителите за публикуване на допълнителни документи, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

„Републиканците в Камарата трябва да гласуват за разсекретяване на досиетата на Епстийн, защото няма какво да крием“, написа Тръмп в платформата си Truth Social, определяйки скандала около бившия си познат като „измама на демократите“.

Автор Мира Иванова

