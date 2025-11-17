Тръмп затяга примката! Нови санкции за бизнес с Русия

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Републиканската партия работи по законодателство, което ще наложи санкции върху всяка държава, която има търговски отношения с Русия.

Тръмп каза още, че е възможно и Иран да бъде включен в списъка с ограничения.

"Предложих го, така че всяка страна, която има бизнес с Русия ще бъде сериозно санкционирана", обясни американският държавен глава.

Тръмп също така обяви, че би могъл да проведе разговори с президента на Венецуела Николас Мадуро на фона на напрежението между двете държави.

"Може да имаме някои дискусии с Мадуро и ще видим какво ще се получи. Те биха искали да говорят", каза Тръмп пред репортери.

