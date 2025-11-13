Тръмп подписа! Край на бюджетната парализа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сложи край на бюджетната парализав САЩ. Той подписа закон, с който се продължава финансирането на федералното правителство до 30 януари 2026 г., съобщават световните агенции. Това бележи 43-ия ден от рекордно продължителното спиране на работата на правителството на САЩ.

Тръмп заяви, че откакто е подписал документа, „федералното правителство се връща към нормални операции“.

Конгресът преди това одобри законопроекта. В допълнение към финансирането на правителствените операции до края на януари, документът предвижда бюджетни кредити за цялата фискална 2026 година за Министерството на земеделието на САЩ, Агенцията по въпросите на ветераните и за изпълнението на програмите за военно строителство на САЩ. Той също така призовава за отмяна на някои от съкращенията на администрацията на Вашингтон и провеждане на гласуване за мерките за здравно осигуряване до средата на декември.

Тръмп смята, че за да избегнат бъдещо спиране на работата на правителството, законодателите трябва да сложат край на филибастъра – практиката за забавяне на разглеждането и приемането на законодателство.

„Искам да призова за прекратяване на филибастъра, за да не се случва това никога повече. Ако филибастърът беше прекратен, това нямаше да се случва“, каза Тръмп. „Не можем да позволим това да се случи отново; трябва да можем да приемаме страхотно законодателство.”

По-рано, в интервю за Fox News, американският лидер заяви, че неговите колеги републиканци в Конгреса разработват законопроект, който ще предотврати спирането на федералното правителство в бъдеще.

