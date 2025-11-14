Орбан проговори за срещата Тръмп-Путин. Подготовката

Подготовката за руско-американската среща в Будапеща продължава, съобщи в интервю пред унгарското радио "Кошут" унгарският премиер Виктор Орбан. Унгария е готова да направи всичко необходимо за това тя да се проведе, допълни той, цитиран от ТАСС.

Срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в унгарската столица пропадна, след като се очакване да се състои миналия месец, а и двамата президенти - Тръмп и Путин, потвърдиха това. Сега Орбан дава знак, че срещата не е отменена.

"Не искам да говоря в детайли. В края на краищата, тече подготовката за мирните преговори в Будапеща", коментира Орбан.

Унгарският премиер каза още, че Унгария има своя ценен принос за постигането на мира, доколкото се явява единствената страна в ЕС, която е запазила открити канали за връзка с Русия и се намира "в постоянен контакт" с Москва.

"Ние водим с тях преговори и аз съм единственият премиер в цяла Европа, който, при необходимост, може да си поговори с президента на Русия", похвали се Орбан, като добави, че това е много важно за постигането на край на войната.

По думите му в миналото не всичко между Унгария и Русия е било гладко. Орбан отбеляза, че както и досега, възлага надежди на президента на САЩ Доналд Тръмп за урегулиране на украинския конфликт.

"Ние говорим за човек, който смята войната за безсмислена и иска тя да бъде прекратена. Президентът на САЩ има всички основания да се стреми да създаде справедлива ситуация, и въпреки че иска да окаже натиск върху руснаците, той не иска да навреди на Унгария", коментира Орбан.

Думите му бяха в обяснение на това защо американският президент се е съгласил да изключи Унгария от санкциите срещу руския нефт и газ.

Унгария получи дерогацията, след като преди дни Виктор Орбан отиде на среща в Белия дом.

Към момента Унгария не може без руските енергоносители, но продължава курса към диверсификация на маршрутите и източниците на доставка, подчерта премиерът. По данни на унгарската страна през 2024 г. по тръбата "Турски поток" тя е получила 8,5 млрд куб. м газ, а по неуфтопровода "Дружба" - 5 млн. тона петрол. Такива обеми доставки приблизително се очакват и през 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com