Сняг скова голяма държава в Европа

Първи снеговалеж за сезона в Германия. Местната метеорологична служба издаде предупреждения за опасност, тъй като се очаква времето да се влоши допълнително.

Властите предупредиха водачите да бъдат особено внимателни заради опасност от падащи дървета и очаквано заледяване по пътищата. Снеговалежът е придружен със силен вятър, чиито пориви на места достигат до 115 километра в час.

Очаква се през следващото денонощие температурите да паднат до 0 градуса по Целзий в Северна Германия. В южната част на страната обаче термометрите ще показват 14 градуса.

