Зеленски на среща с топ американски военни

Украинският президент Володимир Зеленски провежда днес среща в Киев с представители на американските въоръжени сили. По информация от посолството на САЩ в украинската столица, делегация, водена от министъра на Сухопътните сили, е пристигнала в страната на „мисия за установяване на фактите“.

Преди визитата на американските военни Зеленски бе в Турция, където разговаря с президента Реджеп Тайип Ердоган като част от усилията за намиране на дипломатическо решение на войната.

Украинският лидер подчерта, че вярва в ключовата роля на Вашингтон, заявявайки, че само САЩ и президентът Доналд Тръмп разполагат с достатъчно сила, за да сложат край на конфликта.

