Тръмп хич не се е уплашил: "Живеем в луд свят"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „не е бил притеснен“, докато е бил евакуиран от вечерята на кореспондентите в Белия дом, след като въоръжен мъж се е опитал да нахлуе в балната зала.

„Не се притеснявах. Разбирам живота. Живеем в луд свят“, каза Тръмп по време на интервю за предаването „60 минути“ на CBS News, ден след стрелбата в хотел във Вашингтон в събота вечер.

Американските медии посочиха 31-годишния Коул Томас Алън като заподозрян, който беше арестуван, след като полицията съобщи, че е открил огън близо до контролно-пропускателен пункт по време на събитието. Той трябва да се яви в съда днес, понеделник.

Специалният екип за криминално разследване и борба с тероризма на ФБР разследва инцидента.

Главният прокурор на САЩ Тод Бланш заяви, че заподозреният „вероятно“ е целял присъстващи висши служители на Белия дом, въз основа на „предварителните“ констатации, добавяйки, че мотивът на предполагаемия стрелец все още се разследва.

В събота на събитието към Тръмп се присъединиха високопоставени членове на правителството му, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, прессекретарят Каролин Ливит и главният помощник Стивън Милър.

След като беше изведен от сцената на сигурно място, Тръмп по-късно каза пред репортери на брифинг в събота: „Не мога да си представя, че има по-опасна професия“. Той каза, че сам е допринесъл за по-бавната реакция на Сикрет сървис по време на инцидента със стрелба, защото е искал да разбере какво се случва.

„Истината е, че донякъде аз го направих. Исках да видя какво става и не ги улесних особено“, коментира той.

В изявление в неделя Белият дом заяви, че Тръмп „остава безстрашен“, след като е оцелял, заедно с членове на кабинета, „след опит за покушение, при който са били произведени изстрели“.

Президентът на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, Вейдзя Дзян, нарече нападението „ужасяващо“.

В неделя Дзян, който седеше до Тръмп на вечерята, благодари на Тайните служби за действията, които „защитиха хиляди гости“.

В неделя Тръмп заяви пред Fox News, че заподозреният „от известно време е таил много омраза в сърцето си“ и каза, че семейството му е знаело, че той има „трудности“. Той добави, че заподозреният е имал „манифест“ и предположи, че е „силно антихристиянин“.

Около 20:35 местно време (00:35 GMT) в събота във фоайето на хотел „Вашингтон Хилтън“, където в балната зала на етаж по-долу се провеждаше вечерята на кореспондентите от Белия дом, прозвучаха изстрели.

Президентът, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът също бяха изведени от стаята от охраната.

Видео на агенти на Тайните служби, които извеждат Джей Ди Ванс от събитието няколко мига преди Тръмп да бъде евакуиран, се разпространи в социалните мрежи, като някои зрители поставиха под въпрос времето на евакуация.

По време на интервюто в предаването „60 минути“ в неделя, Тръмп се разочарова от журналистката Нора О'Донъл, след като тя го попита за съдържанието на предполагаемите писания, които включват препратка към „педофил, изнасилвач и предател“, без да се споменава никое лице по име. Той нарече О'Донъл „позор“, че го е попитала за откъсите, добавяйки, че „трябва да се срамуваш от себе си, че четеш това, защото аз не съм нито едно от тези неща“.

Полицай, който беше прострелян и ранен по време на инцидента, е изписан от болница. Неговата бронежилетка „ни помогна да избегнем потенциална трагедия“, каза пред Би Би Си началникът на комуникациите на Тайните служби Антъни Гулиелми.

Това е третият път, в който Тръмп е изправен пред заплаха за убийство. Куршум одраска ухото му през юли 2024 г. на митинг в Бътлър, Пенсилвания, а през септември 2024 г. заподозрян въоръжен мъж беше забелязан да се крие в храстите на голф клуба си в Уест Палм Бийч, Флорида.



