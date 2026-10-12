Супер Ел Ниньо постави исторически рекорд! Невиждани температури

Средната температура на повърхността на Световния океан през септември е достигнала рекордните за този месец 21,05 градуса по Целзий, предадоха АФП и ТАСС, позовавайки се на Службата на ЕС за климатичните промени „Коперник".

Средната температура на повърхността на водата в Световния океан извън полярните зони през септември 2026 г. е била най-високата в цялата история на наблюденията за този месец, надхвърляйки рекорда от 20,92 градуса, поставен през септември 2023 г., отбелязват от службата.

Температурата на водата е останала изключително висока в тропическите райони на Тихия океан, където се наблюдава засилване на феномена "Ел Ниньо". Очаква се тя да продължи да се повишава през следващите месеци, посочват още от „Коперник".

Метеоролозите допълват, че температурата на водата в зоната на действие на Ел Ниньо е достигнала 29,7 градуса. Това е абсолютен рекорд, който надвишава показателите от 1982-1983, 1997-1998 и 2015-2016 г., когато климатичното явление също е било особено интензивно.

„Показателите му продължават да се засилват в екваториалната част на Тихия океан, което вероятно в крайна сметка ще доведе до най-интензивния "Ел Ниньо" в историята на метеорологичните наблюдения", отбелязват още от "Коперник", предава БТА.

Средната температура на въздуха на планетата през септември е била 16,26 градуса. Това е втората най-висока стойност за септември в цялата история на метеорологичните наблюдения - по-висока температура през този сезон е била отбелязана само през септември 2023 г. (16,38 градуса).