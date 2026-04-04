След визитата при Ердоган! Зеленски хвърли бомба - готов на среща с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин за преговори за край на войната.

Коментарът на украинския държавен глава идва след срещата му с Вселенския патриарх Вартоломей в Истанбул. По време на посещението си Зеленски се срещна и с турския президент Ердоган. Двете страни ще засилят сътрудничеството в областта на сигурността. Предстоят детайли как точно. Анкара заяви, че ще продължава с усилията си да бъде медиатор между Киев и Москва, допълва БНТ.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ще направим всичко. Говорих с президента на Турция Ердоган, той е на страната на мира. Трябва да спрем тази война и да използваме всичкия дипломатически опит, който нашите приятели имат. Ердоган иска да има нови преговори в Истанбул. Готови сме за среща на ниво лидери във всякакъв формат."

