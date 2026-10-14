Шофьорите скочиха! Ще сменят ли ограниченията по магистралите

Предложението на австрийския общественик Гюнтер Фелингер-Ян за въвеждане на единно ограничение на скоростта от 100 км/ч по всички магистрали в ЕС поднови дебата за пътната безопасност и разхода на гориво. Инициативата обаче няма правна стойност, тъй като не е внесена за разглеждане от Европейската комисия.

Ограниченията на скоростта в рамките на ЕС остават предимно в националните компетентности на всяка страна. Докато в Нидерландия прагът от 100 км/ч вече е факт за определени часове, повечето европейски държави поддържат разрешена скорост между 110 и 130 км/ч, а Германия разчита на препоръчителни стойности.

Проучванията показват, че подобна мярка среща силна обществена съпротива – над 68% от анкетираните европейци предпочитат запазване на прага от 130 км/ч. Освен това експертите изтъкват, че универсалните ограничения не отчитат реалното състояние на пътищата, а реалният ефект върху общата икономия на гориво за една държава би бил едва няколко процента. Поради тези причини превръщането на предложението в общоевропейска директива остава слабо вероятно.