Семейството на Криста Пайк проговори след неуспешната екзекуция

Лелята на осъдената на смърт Криста Пайк заяви в първото интервю за семейството, че преживяната от племенницата ѝ неуспешна екзекуция е резултат от божествена намеса. 50-годишната Пайк се събуди от кома в болницата, след като оцеля въпреки приложените ѝ две дози пентобарбитал по време на изпълнението на смъртното наказание на 30 септември в затвора „Ривърбенд“ в Нашвил, Тенеси.

Кари Рос, която е участвала в отглеждането на Пайк, настоява присъдата да бъде заменена. Според нея втори опит за екзекуция би бил изтезание, а оцеляването на племенницата ѝ е знак, че съдбата ѝ не е в ръцете на правосъдието. Адвокатите на Пайк съобщават, че състоянието ѝ остава тежко - тя е с пневмония, тромбоза и не може да се храни самостоятелно. Семейството все още очаква разрешение да разговаря с нея.

Криста Пайк е осъдена на смърт за бруталното убийство на 19-годишната си съученичка Колийн Слемър през 1995 г., извършено от ревност, когато Пайк е била на 18 години.