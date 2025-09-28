Руска атака подпали Киев и Запорожието. Има ранени и големи щети

Украйна преживя една от най-напрегнатите си нощи от началото на войната.

Руски дронове и ракети поразиха Киев и Запорожие, ранявайки най-малко девет души и оставяйки след себе си разрушения и хаос. Съседна Полша реагира незабавно – мобилизира военната си авиация и затвори части от въздушното пространство в знак на готовност за всякакви провокации.

Удари над украинската столица

Главният съветник на президента Володимир Зеленски Андрий Ермак съобщи за комбинирани атаки с дронове и ракети, които предизвикаха мащабна въздушна тревога. Отломки от безпилотни апарати паднаха върху жилищни сгради в няколко района на Киев. Кметът Виталий Кличко уточни, че в Соломянския район покрив на пететажна сграда е пострадал, а в Днепровски район екипи на спешна помощ оказват помощ на ранени. Към 7:40 ч. местно време военната администрация на столицата съобщи за най-малко шестима пострадали, докато жителите търсеха убежище в дълбоките метростанции.

Запорожие под обстрел

Управителят на Запорожка област Иван Федоров потвърди, че градът е бил ударен поне четири пъти, като четирима души са ранени. Киев обвинява Москва, че се опитва да прехвърли Запорожката атомна електроцентрала – най-голямата в Европа, окупирана още през март 2022 г. – към руската енергийна мрежа, което според украинските власти представлява сериозен риск за регионалната сигурност.

Международни тревоги и реакция на Полша

Опасността не спря до украинските граници. Полша мобилизира „превантивно“ своята авиация, след като в рамките на по-малко от две седмици руски дронове и три изтребителя бяха засечени в естонското небе, а според Варшава част от дроновете са навлезли в полското въздушно пространство. Властите затвориха небето над два югоизточни града и вдигнаха изтребители в готовност за евентуални инциденти.

Един от най-сериозните удари от началото на войната

Според независими наблюдатели, цитирани от Ройтерс, нощната атака е сред най-масивните срещу украинската столица от февруари 2022 г. Дронове прелитаха над града, а грохотът на противовъздушната отбрана не стихваше до сутринта. В цялата страна бе обявена въздушна тревога, докато украинските сили отразяваха вълна след вълна нападения. Киев продължава да настоява, че Москва е „отрязала“ атомната централа в Енергодар и се опитва да я свърже към своята електрическа мрежа – още един сигнал за ескалация на конфликта.

