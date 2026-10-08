Парче картон за 3 милиона!

На пръв поглед тя е просто малко парче картон с портрет на мъж в старомодна бейзболна униформа. Няма диаманти, златен обков или автограф от холивудска звезда. И въпреки това струва колкото луксозно имение. Една от най-редките бейзболни картички в света отново се появи на аукционния пазар, а очакваната ѝ цена надхвърля умопомрачителните 3 милиона долара.

Става дума за легендарната T206 Honus Wagner, създадена между 1909 и 1911 г. от American Tobacco Company. Днес тя е известна като „Светия Граал“ на спортните колекционерски предмети, а появата ѝ на търг се превръща в събитие, което вълнува най-богатите почитатели на бейзбола.

Редкият екземпляр се предлага от аукционната къща Heritage Auctions, а наддаването ще завърши по време на есенния ѝ търг между 23 и 25 октомври 2026 г., съобщава списание People.

Към 8 октомври предложенията вече се приближават до един милион долара. Организаторите обаче очакват крайната цена да бъде поне три пъти по-висока.

Някога я подарявали с цигарите

Най-удивителното е, че картичката изобщо не е била създадена като луксозен предмет.

В началото на XX век американските тютюневи компании използвали изображения на популярни бейзболисти, за да привличат купувачи. Малките цветни картички се поставяли в опаковките с цигари и постепенно се превърнали в страст за колекционерите.

Една от най-популярните серии била T206, произвеждана между 1909 и 1911 г.

В нея били включени изображения на стотици бейзболисти, но една картичка щяла да придобие почти митичен статут.

На нея е изобразен Хонус Вагнер, тогавашната звезда на „Питсбърг Пайрътс“.

Портретът му е поставен върху яркооранжев фон. Играчът носи сив екип с тъмносиня яка, а под изображението стои надписът „Wagner, Pittsburg“.

Самата картичка е съвсем малка, но повече от век по-късно се оказва една от най-скъпите хартийки в света.

Защо са останали толкова малко?

Голямата загадка около T206 Honus Wagner е свързана с внезапното спиране на производството ѝ.

Според една от най-популярните теории самият бейзболист се противопоставил на използването на неговия образ за реклама на тютюневи изделия.

Смята се, че Вагнер не искал да насърчава младите си почитатели да пушат.

Съществува обаче и друга версия. Според нея играчът просто не бил доволен от финансовите условия и отказал компанията да печели от неговия портрет без подходящо възнаграждение.

Истинската причина така и не е окончателно установена.

Известно е обаче, че производството на картичката било прекратено сравнително рано. Така от нея останали несравнимо по-малко бройки, отколкото от останалите изображения в серията.

Според информация, цитирана от People, са известни 53 удостоверени екземпляра.

Именно тази изключителна рядкост превръща картичката в мечта за колекционерите.

Дори повредена, тя струва милиони

Екземплярът, който сега е предложен на търг, далеч не е в безупречно състояние.

През изминалите повече от 115 години картичката е претърпяла повреди и впоследствие е била реставрирана.

Нейните краища са подрязвани, а на някои места е добавян цвят, за да се прикрият гънките и следите от износване.

Въпреки това специализираната компания Professional Sports Authenticator (PSA) е потвърдила автентичността ѝ.

Картичката носи обозначението „Authentic (Restored)“, което означава, че е оригинална, но е преминала през възстановителни намеси.

За обикновения човек подобни дефекти биха намалили стойността на предмета. В света на редките спортни картички обаче произходът, автентичността и ограниченото количество често имат много по-голямо значение от идеалния външен вид.

През април 2025 г. същият екземпляр вече е бил продаден за 1,98 милиона долара.

Сега се очаква да достигне още по-висока цена.

Рекорд от над 7 милиона долара

Това не е първият път, когато картичка с Хонус Вагнер предизвиква истинска финансова истерия.

През август 2021 г. един екземпляр от серията е продаден за 6,606 милиона долара, поставяйки тогавашен рекорд за спортна колекционерска картичка.

През 2022 г. друга картичка с неговия образ сменя собственика си в частна сделка за още по-внушителните 7,25 милиона долара.

А през август 2026 г. Heritage Auctions продава различен екземпляр от серията за 5,856 милиона долара.

Всички тези суми доказват, че интересът към редките спортни предмети отдавна е напуснал границите на обикновеното хоби.

Днес най-скъпите картички се възприемат като исторически артефакти и колекционерски инвестиции, за които богати купувачи са готови да платят милиони.

Но зад невероятните цени се крие и една човешка история.

Дядото пазил картичката, внуците получили милиони

През февруари 2026 г. друга картичка T206 Honus Wagner беше продадена за 5,124 милиона долара.

Нейната история е като сценарий за холивудски филм.

В началото на миналия век момче на име Мортън Бърнстийн извадило рядката картичка от пакет цигари Sweet Caporal.

По онова време тя била просто част от детската му колекция. Той обаче я запазил, заедно с други любими спортни изображения.

Годините минавали, момчето пораснало, създало семейство и продължило да съхранява събраните картички.

След смъртта му колекцията останала при неговите наследници.

В крайна сметка рядката находка достигнала до внуците му Денис и Дъглас Шийлдс, които я пазели заради сантименталната ѝ стойност.

Повече от век семейството съхранявало предмета, без да го предлага за продажба.

Когато братята решили да