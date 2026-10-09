Парче картон за 3 милиона!
115-годишна бейзболна картичка се превърна в „Светия Граал“ на колекционерите
Следете всички новини, анализи и коментари за 3 Милиона Долара. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
115-годишна бейзболна картичка се превърна в „Светия Граал“ на колекционерите
На аукциона са представени още камшикът, коланът и кобурът на Индиана Джоунс, костюм на Батман и други
Пръстен, който е бил притежание на Шърли Темпъл, ще се предлага с първоначална цена от 25 милиона долара от "Сотбис". От аукционната къща обясниха, че...