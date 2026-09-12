Отиде си кралят на ударите в бейзбола
Той беше наричан още “Чарли Хъстъл“
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Той беше наричан още “Чарли Хъстъл“
Прие много специална покана
Робинсън Кейно ще изгуби и 24 млн. долара
Тимът от Лос Анджелис спечели финалната серия срещу Тампа Бей Рейс с 4:2
Сред официалните гости ще бъде и генералният секретар на БОК Белчо Горанов
В спортната проява участват отборите на България, Гърция, Израел, Сърбия, Ирландия и Русия
Две сестри хванаха в крачка палава съпруга. Това стана по време на срещата от Националната бейзболна лига на САЩ между "Атланта Брейвс" и "ЛА Доджърс"...
Българските бейзболистите спечелиха златните медали на Балканиадата в София. Турнирът е част от шампионата на полуострова, който за първи път в Европа...
Първите мачове на българските национални отбори по софтбол и бейзбол на започващата утре в София Балканиада ще бъдат срещу съставите на Словения. В 11...
За първи път в историята на Европа голямо състезание ще обедини двата спорта в рамките на един турнир по време на предстоящото следващата седмица Балк...
София. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов за пореден път донесе късмет на българския бейзбол. Той хвърли първата топк...