Паника в Техеран след размяната на заплахи за Ормузкия проток

Напрежението около Иран се пренася както върху глобалната енергийна сигурност, така и върху ежедневието на хората в страната. В Техеран се наблюдава масово презапасяване с вода и храни, докато властите ограничават достъпа през стратегическия Ормузки проток.

Ситуацията се изостря след ултиматума на американския президент Доналд Тръмп към Техеран. Паралелно с това цените на горивата вече реагират на напрежението.

На втория ден от новата година в Иран супермаркетите в Техеран са препълнени. Служител в хранителен магазин, цитиран от Асошиейтед прес, посочва, че търсенето на бутилирана вода е изключително високо, подобно на първите дни на войната. Отчита се и ръст в покупките на хляб.

„От сутринта около 90% от доставките ми са само вода“, казва 22-годишен куриер. И двамата източници са говорили анонимно от съображения за сигурност, което допълнително подчертава напрежението в страната.

На този фон Иран затяга контрола върху Ормузкия проток - ключов морски коридор, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол. По думите на иранския представител в Международната морска организация Али Мусави, протокът остава отворен, но не и за „враговете“ на страната.

Техеран настоява, че преминаването на кораби трябва да става със съгласуване със иранските власти, за да се гарантира безопасността на екипажите. В същото време страната заявява готовност за сътрудничество със международни институции за подобряване на морската сигурност.

Въпреки твърдата позиция, иранските власти подчертават, че дипломацията остава приоритет. Според официални изявления обаче за деескалация са необходими прекратяване на агресията и възстановяване на доверието между страните.

