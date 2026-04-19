Обрат! Джей Ди Ванс с ключово решение за преговорите с Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс няма да оглави американската делегация за новите преговори с Иран в Пакистан, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп пред ABC News.

Американският лидер се позова на опасения за сигурността - въпреки твърденията на висши служители, че именно Ванс ще предприеме пътуването.

По-рано през деня както постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц, така и министърът на енергетиката Крис Райт посочиха, че Ванс ще води кръга от преговори в Исламабад.

"Причината е единствено в сигурността", каза Тръмп относно отказа на Ванс от пътуването, предаде The Times of Israel.

„Това ще се случи. По един или друг начин. По лесния или по трудния начин. Това ще се случи. Можете да ме цитирате“, е заявил Тръмп в разговор с репортера.

Американският президент също така написа в публикация в Truth Social, че американски представители ще пристигнат в Исламабад „утре вечер“ за преговори с Иран, пише БТА.

„Предлагаме много справедлива и разумна сделка и аз се надявам, че те ще я приемат, защото, ако не го направят, САЩ ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, каза още Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com