Ню Йорк получи кмет с чувал от невъзможни обещания

В САЩ кандидатът на лявото крило на Демократическата партия Зохран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк. С победата си той ще влезе в историята като първия мюсюлманин и първия човек от южноазиатски произход, който застава начело на Ню Йорк. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век.

Мамдани се наложи над съперниците си – бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа.

Избори за губернатор се проведоха и в два щата – Ню Джърси и Вирджиния. И в двата печелят кандидатки на демократите съответно – Мики Шеръл и Абигейл Спанбъргър.

Победата на Мамдани, който е мюсюлманин, се случва 24 години след 11 септември. Догодина той ще бъде кмет, когато стават 25 години.

Ню Йорк е град на имигранти, но голяма част от тях са католици или евреи.

Самият Мамдани се нарича социалист. Обеща много неща, които не се знае дали ще успее да свърши, защото не зависят само от него.

Сред обещанията му са 200 000 нови достъпни жилища, замразяване на наемите за регулирани жилища, безплатен градски транспорт, безплатни детски градини и общински супермаркети. Затова ще му трябва губернаторът на щата, която е демократ, но заяви, че някои от политиките на новия кмет ѝ се виждат страшно крайни и радикални и не би ги подкрепила.

