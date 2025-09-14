Майтап! Путин награди Медведев за заслуги

Президентът Владимир Путин награди заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, който навършва 60 години днес, с орден "За заслуги пред Отечеството“ IV степен, предава ТАСС.

По този начин Медведев стана пълноправен кавалер на този орден.

Според президентския указ Медведев е награден "за голям принос в укрепването на руската държавност и осигуряването на националната сигурност на Руската федерация“. Другите степени на ордена – I, II, III – той е получил съответно през 2015, 2005 и 2020 г.

Орденът "За заслуги пред Отечеството“ е държавна награда на Руската федерация. Той се връчва за особено заслуги, свързани с укрепването на руската държавност, социално-икономическото развитие и повишаването на отбранителната способност на страната, научноизследователската дейност, развитието на културата и изкуството.

Освен това орденът се присъжда за извънредни спортни постижения, както и за укрепване на мира, приятелството и сътрудничеството между народите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com