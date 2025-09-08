Взаимноизгодните отношения между Русия и Финландия бяха напълно разрушени по инициатива на Хелзинки.

Това мнение изрази заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в рубриката "Нова финландска доктрина: Глупост, лъжи, неблагодарност“, публикувана от ТАСС.

"Миналата седмица посетих границата на Русия с Финландия в Ленинградска област. Разговарях с ръководството на властите на тези територии и с нашите граничари. „

Няма никакво движение на границата, а съвсем наскоро беше много пренаселено. По инициатива на Хелзинки нормалните взаимноизгодни отношения, изграждани десетилетия, бяха напълно разрушени“, сподели мнението си политикът.

Медведев подчертава още, че "обикновените граждани на Суоми страдат най-много от това състояние на нещата“, информира novini.bg.

"Те имаха сериозни предимства от развитието на двустранните търговско-икономически отношения и затова днес изразяват недоволство от глупавата политика, която финландските власти очевидно провеждат и която не е в техен интерес“, смята заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Русия.

