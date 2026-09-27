Ключова среща за бъдещето на Украйна. Лавров отправи остри критики

След повече от три години без преки разговори на това равнище външните министри на Германия и Русия – Йохан Вадефул и Сергей Лавров – се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Разговорът продължи малко повече от 20 минути, но приключи без видим напредък по ключовите теми, свързани с войната в Украйна.

Според руското външно министерство инициативата за срещата е дошла от германската страна. Това беше първият двустранен контакт между външните министри на двете държави след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., пише БТА

Берлин настоя за деескалация, Москва не видя промяна

След срещата Вадефул заяви, че между Берлин и Москва остават „дълбоки разногласия“ по въпроса за прекратяването на войната.

„Беше интензивен разговор. Не постигнахме съгласие по ключови въпроси“, каза германският министър.

Той подчерта, че е призовал Русия към деескалация в Украйна и е предупредил Москва да прекрати действия, които според Берлин представляват опасна ескалация спрямо Германия, Европа и НАТО.

Особено внимание Вадефул отдели на случая с дрона, открит на летището в Лайпциг, за който германските власти обвиняват Русия. Москва отхвърля всякаква отговорност за инцидента.

От своя страна Лавров заяви, че не е чул „нищо по-различно“ от официалната позиция на Германия и коментира, че разговорът не е довел до промяна в руските оценки. По думите му е останал с впечатление, че Берлин е очаквал Русия да направи отстъпки по темите за Украйна и корабоплаването в Черно море.

„Следващи разговори зависят от Русия“

Вадефул заяви, че Германия остава отворена за дипломатически контакти, но бъдещи срещи ще зависят от готовността на Русия да води конструктивен диалог.

„Ако Русия е готова за конструктивен диалог и най-вече да спре войната срещу Украйна, тогава преговорите със сигурност ще бъдат възможни.“

Той подчерта още, че Германия не възнамерява да преговаря вместо Украйна и че принципът Киев да участва във всяко обсъждане на собственото си бъдеще остава непроменен. Според него Европа не бива да оставя всички контакти с Москва единствено в ръцете на Съединените щати.

Лавров отправи остри критики към Европа и Германия

По-късно, в изказването си пред Общото събрание на ООН, Лавров обвини европейските държави, че системно възпрепятстват мирните инициативи за Украйна.

„Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори.“

Руският министър заяви още, че Москва ще постигне целите на своята „специална военна операция“ независимо от обстоятелствата.

Той използва трибуната на ООН, за да разкритикува и идеята Германия да получи постоянно място в Съвета за сигурност, като заяви, че подобна реформа не трябва да предоставя допълнително влияние на западните държави, а конкретно на Германия и Япония, които според него са поели по пътя на милитаризацията.

Москва засегна и темите за Ормузкия проток и Куба

В речта си Лавров коментира и напрежението в Близкия изток, като заяви, че Русия е готова да съдейства за стабилизирането на обстановката в Ормузкия проток чрез изграждане на доверие между държавите от Персийския залив и Иран.

Освен това той призова САЩ да прекратят ограниченията срещу Куба, да отменят търговските санкции и да извадят островната държава от списъка на страните, подкрепящи тероризма.