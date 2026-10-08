Кървав удар по автобуси в Украйна: 33 загинали - някои тръгнали за работа

Нова трагедия разтърси Украйна. Най-малко 33 души са загинали, а други 18 са ранени при руски въздушен удар по два пътнически автобуса в град Краматорск, Донецка област. Атаката е извършена в четвъртък сутринта, 8 октомври, с управляема авиобомба, съобщават украинските спасителни служби, цитирани от BBC преди малко.

Бомбата е поразила улица, по която са се движели два автобуса от обществения транспорт. На разпространените от местната прокуратура снимки се виждат обгорели метални останки от превозните средства, разпръснати отломки и тела на загинали по пътното платно.

Първоначално властите съобщиха за 12 жертви, но броят им започна да нараства с напредването на спасителните операции. По последни данни на украинската Държавна служба за извънредни ситуации загиналите са 33.

При отделен обстрел на село Биленке, част от Краматорската община, са загинали още трима души. Един от тях е изваден изпод руините на частна къща.

„Русия се опитва да унищожи живота в Донбас“

Украинският президент Володимир Зеленски осъди атаката и предупреди, че тя няма да остане без отговор.

В публикация в Telegram той обвини Русия, че се стреми да унищожи живота в Донбас, и настоя международната общност да реагира решително.

Президентът изрази съболезнования на семействата на загиналите и призова съюзниците на Киев да предоставят нови пакети военна помощ, които да засилят отбранителните способности на страната.

Областният управител на Донецк Вадим Филашкин също обвини руските сили в умишлено нападение срещу цивилни. Според него автобусите са били атакувани именно защото са превозвали хора.

Местните власти определиха случилото се като тежко престъпление срещу цивилното население и подчертаха, че на поразеното място не е имало военни цели.

Към момента на публикуването на информацията Москва не беше коментирала атаката.

Спряха автобусите в два града

След кръвопролитието областната администрация предприе извънредни мерки за защита на населението.

Общественият транспорт в Краматорск и съседния град Славянск е спрян заради рязкото влошаване на обстановката със сигурността.

Филашкин призова жителите, които все още се намират в опасните райони на Донецка област, да се евакуират към по-безопасни части на Украйна.

По думите му властите не могат да продължат да излагат на риск живота на пътниците и шофьорите.

Защо Краматорск е толкова важен за Русия?

Краматорск и Славянск са част от т.нар. пояс на крепостите – система от укрепени градове, която има ключово значение за украинската отбрана в Донбас.

Русия се стреми да установи контрол над цялата Донецка област, като продължава да настоява Украйна да отстъпи териториите, които все още държи.

През голяма част от войната Краматорск служи като важен логистичен и снабдителен център на украинската армия. С приближаването на руските сили градът все по-често попада под въздушни атаки.

Особено сериозна опасност представляват управляемите авиобомби. Те са снабдени с крила и системи за насочване, които им позволяват да прелитат значителни разстояния към зададената цел.

В края на август само за един ден срещу Краматорск са били изстреляни до девет подобни бомби.

22 жертви в жилищен блок, сред тях пет деца

Нападението срещу автобусите идва само ден след друга тежка трагедия.

В сряда сутринта руски удар разруши пететажна жилищна сграда в град Прилуки, източно от Киев. Загинаха 22 души, сред които пет деца.

Три от децата са били едва на една година. Те са загинали, докато са спели в домовете си.

Случилото се предизвика силни международни реакции.

Британският външен министър Ед Милибанд, който посети Украйна и се срещна със Зеленски, осъди нападението и обяви допълнителни санкции срещу Русия.

Новите мерки са насочени към руската военна индустрия, т.нар. сенчест флот, петролните компании, криптовалутните операции и финансовите механизми, подпомагащи войната.

Милибанд увери украинския президент, че Великобритания ще продължи да подкрепя страната му.

Киев отново под обстрел, токът и водата спират

Столицата Киев също е подложена на непрекъснати въздушни нападения.

През последните дни сирените за тревога звучат почти постоянно, а жителите прекарват часове в подземните станции на метрото и бомбоубежищата.

При поредните удари в четвъртък бяха съобщени нови загинали и ранени, като данните за пострадалите се актуализираха в течение на деня.

Атаките срещу енергийната инфраструктура предизвикват сериозни прекъсвания на електрозахранването. На десния бряг на Днепър водоснабдителните дружества предупредиха за спад в налягането заради липсата на електричество.

Проблемите засегнаха и метрото в украинската столица, където движението на влаковете беше преустановено заради спад на напрежението във външните захранващи центрове. Ескалаторите също спряха да работят.

Последиците от нападенията вече се усещат в ежедневието на милиони хора. Учениците напускат класните стаи, за да се укриват в убежища, предприятия прекъсват работа, а общественият транспорт функционира с тежки затруднения.

ООН: Цивилните жертви продължават да растат

Според данни на Организацията на обединените нации, цитирани от BBC, броят на загиналите цивилни в Украйна до края на август тази година вече надхвърля този за цялата 2025 г.

Нарастващият брой жертви идва на фона на засилените въздушни атаки и от двете страни на фронтовата линия.

Украйна изпитва сериозен недостиг на ракети прехващачи, което затруднява противодействието на руските балистични ракети. Системите за ранно предупреждение и убежищата остават сред основните средства за защита на цивилното население.

През последните месеци Русия и Украйна увеличиха ударите на големи разстояния. Руските атаки са насочени и срещу центрове за данни, логистични складове и енергийни съоръжения.

В четвъртък руски държавни медии съобщиха и за проблеми с достъпа до редица интернет сайтове след украинска атака с дрон срещу център за данни на технологичната компания „Яндекс“.

На фона на ескалацията Зеленски отново призова съюзниците на Украйна да ускорят предоставянето на системи за противовъздушна отбрана и друго военно оборудване.

Последните нападения показват колко тежко остава положението на цивилното население повече от четири години след началото на пълномащабното руско нахлуване.

В Краматорск обаче големите военни и дипломатически въпроси отстъпват пред трагедията на десетките семейства, чиито близки никога няма да се приберат у дома.