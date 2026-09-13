Военновъздушна тревога край Москва! Какво става?
През последните месеци Русия стана обект на няколко нападения, за които обвинява Украйна
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През последните месеци Русия стана обект на няколко нападения, за които обвинява Украйна
Белгия ще разшири своите въздушни атаки срещу ИДИЛ и в Сирия. Досега те се провеждаха само на територията на Ирак. Това съобщиха от правителството в...
Тел Авив. Израел отново извършва въздушни нападения по сирийски цели близо до окупираните Голански възвишения, предаде Reuters. Загинал е най-малко ед...