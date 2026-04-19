Иран и САЩ на ръба на сделка, но напрежението расте

Иран декларира напредък в преговорите със Съединените щати, но в същото време призна, че окончателното споразумение остава далеч. Това става ясно от думите на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф (вдясно на снимката горе) в интервю, цитирано от Франс прес.

Разговорите между двете страни се проведоха на 11 и 12 април в Исламабад и са най-високото ниво на контакт от десетилетия. Въпреки това напрежението остава високо, а ключови въпроси продължават да разделят страните.

Сблъсъкът зад кулисите

Галибаф подчерта, че диалогът е дал резултат, но разногласията остават сериозни. По думите му спорните теми включват ядрената програма на Иран и контрола над Ормузкия проток - стратегически коридор за световните петролни доставки. Той ясно заяви, че фундаментални въпроси все още не са решени и преговорите са далеч от финал.

Остри послания към Вашингтон

Тонът от Техеран остава твърд. Галибаф заяви, че Иран няма доверие в Съединените щати, независимо от текущите разговори. Той подчерта, че страната му е приела двуседмичното прекратяване на огъня, влязло в сила на 8 април, единствено по настояване на Вашингтон.

В изказването си той направи и силно политическо послание, като заяви, че Иран е постигнал успех на терен и запазва контрол върху Ормузкия проток. Според него противникът не е успял да изпълни целите си в конфликта.

Противоречиви сигнали от САЩ

От американска страна сигналите са по-умерени. Доналд Тръмп обяви, че разговорите с Техеран са били „много добри“, но същевременно отправи предупреждение. Той призова Иран да не използва Ормузкия проток като средство за натиск върху международната общност.

Липсата на конкретика от двете страни засилва усещането за несигурност около реалния напредък. Нито Вашингтон, нито Техеран разкриват подробности за параметрите на евентуално споразумение.

Срокът изтича, напрежението расте

Ключов момент е наближаващият край на крехкото примирие, което изтича на 22 април. Конфликтът, продължаващ вече осма седмица, доведе до хиляди жертви в Иран и се разпространи извън границите му, включително в Ливан.

Ситуацията на световните пазари също остава напрегната. Ограниченият трафик през Ормузкия проток доведе до рязко поскъпване на петрола, като преди конфликта през този маршрут преминаваше около една пета от глобалните доставки.

Спор за ядрената програма

Допълнително напрежение създават различията по отношение на ядрената програма. Според източници на Ройтерс САЩ настоява Иран да прекрати ядрените си дейности за период от 20 години. Техеран обаче е склонен на значително по-кратък срок - между три и пет години.

Този разрив подчертава колко далеч са страните от окончателно споразумение, въпреки заявения напредък в преговорите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com