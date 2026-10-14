Свят

Тайна визита в Русия? ФБР каза истината за директора Каш Пател

Агенцията опровергна плъзнали в американското медийно пространство слухове

Тайна визита в Русия? ФБР каза истината за директора Каш Пател
14 окт 26 | 20:56
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Григор Атанасов

ФБР бързо опровергна плъзналите в американското медийно пространство слухове, че шефът на агенцията Каш Пател е заминал на тайни разговори в Русия. Повод за реакцията стана публикация на медията MS NOW, според чиито анонимни източници Пател е пристигнал на двудневни срещи с руската ФСБ в Москва и Санкт Петербург.

От Федералното бюро обаче бяха категорични – директорът им не е напускал страната, а се е намирал в университета „Либърти“ в град Линчбърг, Вирджиния, където е участвал в събитие, посветено на служителите на реда. Кадри от присъствието му там бяха разпространени и от местен филиал на ABC News.

От силовото ведомство не дадоха допълнителни коментари относно фалшивите твърдения, а съобщиха единствено действителното му местоположение.

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Автор Григор Атанасов

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