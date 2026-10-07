Еврокомисарят Марта Кос идва в България

Европейският комисар по разширяването Марта Кос ще бъде на работно посещение в България на 8 октомври, съобщиха от Европейската комисия.

Кос ще участва в Международната министерска конференция за Коридор VIII в София, която ще се проведе под домакинството на министъра на външните работи Велислава Петрова. В рамките на визитата си еврокомисарят ще проведе и среща с министър-председателя Румен Радев.

На 9 октомври Марта Кос ще посети Одрин, където ще присъства на откриването на железопътния участък Черкезкьой–Капъкуле от линията Халкали–Капъкуле.

Железопътната отсечка е ключова транспортна връзка между Истанбул и българската граница. Проектът е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която цели да укрепи транспортните и икономическите връзки между Европа и Централна Азия през Южен Кавказ.