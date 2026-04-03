Докато от Европа умуват, Зеленски с важно решение за Ормузкия проток

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му може да помогне за отблокирането на Ормузкия проток, чието затваряне от Иран разтърси световната икономика.

Иран наложи строг контрол върху ключовия морски път – застрашавайки доставките на гориво и разтърсвайки енергийните пазари – в отговор на американско-израелските удари, които предизвикаха войната в Близкия изток.

"Никой не ни е ангажирал конкретно с въпроса за Ормузкия проток. По време на посещенията си казах на представителите на страните от Близкия изток и Персийския залив: Украйна е готова да помогне с всичко, свързано с отбраната“, каза Зеленски.

Той посочи опита на Киев във възстановяването на морския път през Черно море, който Русия беше блокирала в началото на инвазията си в Украйна, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

В друго интервю украинският президент заяви, че за отварянето на протока ще са необходими прехващачи на дронове, военни конвои и средства за електронна война. „Ние сме готови да помогнем в това“, подчерта той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова съюзниците на Вашингтон да помогнат за осигуряването на безопасността на водния път. Но някои лидери, сред които и френският президент Еманюел Макрон, се съмняват, че военна операция за отблокиране на Ормузкия проток е реалистична.

Съветът за сигурност на ООН отложи гласуването, насрочено за днес (3 април), относно разрешаването на употребата на „отбранителна“ сила за защита на корабоплаването в протока.

Украйна се опасява да не бъде изтласкана на заден план, докато светът насочва вниманието си към войната в Близкия изток. Киев се стреми да използва опита си в отблъскването на руската инвазия, тъй като украинските въоръжени сили свалят руски дронове, подобни на тези, използвани от Иран при атаките му срещу държавите от Персийския залив.

Миналата седмица Зеленски посети няколко държави от Близкия изток и подписа споразумения в областта на отбраната с Катар и Саудитска Арабия. „Вярвам, че сме променили отношението на Близкия изток и региона на Персийския залив към Украйна за много години напред“, каза той.

