650 дрона към Москва за една нощ. Един загинал и шестима ранени

Един човек е загинал, а шестима са ранени при мащабна атака с дронове срещу Москва и Московска област през нощта срещу 6 октомври. По данни на руските власти между вечерта на 5 октомври и ранните сутрешни часове към Московския регион са летели около 650 безпилотни апарата. ТАСС определя нападението като едно от най-големите срещу руската столица през последните две години.

20-годишен мъж е загинал

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че загиналият е 20-годишен мъж от Солнечногорския район. Още шестима души са пострадали, като част от тях са били откарани в болница.

По предварителни данни един от ранените трябва да бъде опериран, а на трима медицинска помощ е оказана на място и те са отказали хоспитализация.

Щети има по жилищни сгради, стопански постройки и автомобили. В Истринския район са повредени десет частни къщи, а в Домодедово е пламнал жилищен имот. Друг дом е бил разрушен, като на място са изпратени спасителни екипи.

185 дрона над Московска област

Според Воробьов силите за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба са унищожили или заглушили 185 дрона над територията на Московска област. Те са били засечени над 16 общини.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи отделно, че 105 безпилотни апарата са били унищожени на подстъпите към руската столица.

По негови данни от 20:30 часа на 5 октомври до 5 часа сутринта на 6 октомври към Московския регион са се насочили около 650 дрона. Голяма част от тях, според руските власти, са били свалени или неутрализирани още на по-далечните линии на отбраната.

Атаката продължила часове

Операцията на руската ПВО е продължила почти през цялата нощ. Заради опасността временно са били въвеждани ограничения в работата на московските летища.

Мащабът е значително по-голям от редица предишни атаки срещу района на руската столица. Само през последните месеци Москва на няколко пъти съобщаваше за десетки или стотици дронове, насочващи се към региона, но заявените 650 апарата превръщат нощната атака в една от най-сериозните от началото на войната.

Киев към момента не е дал подробности за заявения от руските власти мащаб на операцията или за конкретните цели на атаката.