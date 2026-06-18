Жени донесоха равенство на драмата между Чехия и ЮАР

Сложна ситуация в третия кръг от груповата фаза чака два отбора на световното.

Чехия и Южна Африка завършиха 1:1 във втория си мач от група „А“ на Световното първенство по футбол 2026. Двубоят се игра на стадиона в Атланта и предложи драматична развръзка, след като африканците стигнаха до точката с късен гол от дузпа.

Европейците започнаха по-активно и откриха резултата още в 6-ата минута. След добре организирана атака Михал Садилек се озова на отлична позиция и не сгреши, давайки аванс на Чехия. Попадението дойде в момент, в който южноафриканците трудно намираха ритъм в играта си и изглеждаха уязвими в защита.

През по-голямата част от срещата чехите контролираха събитията на терена и пропуснаха няколко добри възможности да удвоят преднината си. Тези пропуски обаче се оказаха скъпо струващи. В 83-ата минута Южна Африка получи право да изпълни дузпа след игра с ръка в наказателното поле, а Тебохо Мокоена запази самообладание и реализира за крайното 1:1.

Срещата влезе в историята на световните първенства и по още една причина. За първи път мач от Мондиал беше ръководен от изцяло женска съдийска бригада, начело с американката Тори Пенсо. Това е важен момент за развитието на съдийството във футбола и поредна стъпка към по-голямо присъствие на жените на най-високо ниво в спорта.

И двата отбора влязоха в двубоя под сериозно напрежение след неуспешния старт на турнира. Чехия загуби с 1:2 от Южна Корея, след като допусна обрат, докато Южна Африка отстъпи с 0:2 на един от домакините на първенството – Мексико. Равенството оставя и двата състава с надежди за класиране напред, но ги поставя в ситуация, в която добър резултат в последния кръг ще бъде задължителен.

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