Задава се нов голям трансфер в Левски

Интересът към футболистите на убедителния лидер в Първа лига – Левски, вече спокойно може да бъде определен като главозамайващ. Почти всеки играч на 26-кратния шампион на България е обект на сериозен интерес, заради израстването на отбора под ръководството на Хулио Велаксес.

И десният защитник Оливер Камдем е поредният футболист на сините, който е обект на интерес от страна на чужди клубове. 23-годишният бранител е хванал окото на френски тимове по време на дебютното му участие с националния екип на Камерун, пишат цитираните от Тема спорт африкански медии. Но не се споменават имена на конкретни отбори, като се посочва, че става въпрос за такива от Лига 1 и Лига 2.

Роденият в Марсилия играч получи висока оценка за представянето си за неукротимите лъвове в Австралия. Камерун завърши турнира от FIFA Series с три точки, колкото имаше и Китай. В първия двубой африканците паднаха с 0:1 от домакините, а Камдем стартира като титуляр. Турнирът бе спечелен от Австралия, която разбиха след това Кюрасао с 5:1. Във втория мач бранителят на сините се появи в игра през второто полувреме срещу азиатците и неукротимите лъвове победиха с 2:0.

23-годишният защитник ще е под въпрос за предстоящото гостуване на Добруджа, тъй като му предстоеше дълго завръщане в София и време за аклиматизация.

Камдем е юноша на Клермон, като в средата на септември 2023-та подписа с Локомотив Пловдив. Именно от „Лаута“ Левски го закупи в началото на миналата година за малка трансферна сума. Оливер не успя веднага да се наложи, но през настоящата кампания влезе в ползотворна конкуренция с Алдаир. През тази година дори Хулио Веласкес ползва в някои мачове двамата като партньори на десния фланг, като португалецът бе в ролята на крило. От началото на сезона Камдем изигра 26 двубоя във всички турнири, в които се отличи с четири асистенции.

През лятото от „Герена“ се очакват изходящи трансфери на основни играчи, но за момента интересът към десния защитник не е подплатен с реална оферта.

