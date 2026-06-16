Скандал на Мондиала! Огромен тормоз върху Иран

Националният отбор по футбол на Иран е получил нареждане да напусне Съединените щати часове след края на мача си от Световното първенство срещу Нова Зеландия, съобщи националният селекционер Амир Галеноей след равенството 2:2 в двубой от Група G .

"Дори не ни оставиха време за възстановяване. След мача ни казаха, че трябва моментално да напуснем. За футболистите почивката е много важна, но ни принудиха да се качим на самолета и да се завърнем в базата в Тихуана. Това ни създаде много проблеми", каза той, цитиран от агенция БТА.

"Дори не получихме време да се приспособим след пътуването ни до Мексико. Много от футболистите получаваха схващания и трябваше да ги заменяме. Причината не е тактическа, а защото се контузваха и получаваха схващания. Те ще бъдат прегледани във вторник, но отново трябва да подчертая трудната ситуация, в която сме поставени", каза още той.

"Ние сме най-репресираният отбор на това Световно първенство. Нямаме хора от федерацията, нямаме журналисти и ръководни лица", добави Галеноей.

Разгневен беше и опитният нападател Мехди Тареми, който заяви, че всичко около отбора е "бедствие".

След края на мача президентът на ФИФА Джани Инфантино отиде в съблекалнята на Иран и бе споделено видео как изпраща послание към треньора и играчите.

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