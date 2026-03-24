Синер влезе в историята с уникална серия на Мастърс 1000

Яник Синер продължава да пренаписва рекордите в тениса, след като победи Корентен Муте с 6:1, 6:4 в третия кръг на турнира в Маями. Италианецът достигна серия от 26 поредни спечелени сета на ниво Мастърс 1000 и изпревари досегашния носител на рекорда Новак Джокович. Победата затвърди доминацията му и го доближи до нова титла. Синер продължава напред без загубен сет в последните си участия.

Мачът премина изцяло под негов контрол, като Синер демонстрира изключителна ефективност на сервис и стабилност от основната линия. Италианецът спечели 87 процента от точките на първи сервис и реализира значително повече печеливши удари от своя съперник.

Серията му започна още през ноември в Париж, където триумфира без загубен сет, и продължи през новия сезон с титла в Индиън Уелс. В Маями той вече натрупа 13 поредни победи, което допълнително подчертава формата му.

„Изключително съм доволен. Този спорт е непредвидим, така че винаги се старая да бъда концентриран“, заяви Синер, който в следващия кръг ще се изправи срещу американеца Алекс Микелсен.

Италианецът е само на няколко победи от исторически дубъл между Индиън Уелс и Маями, постижение, което не е реализирано от 2017 г., когато Роджър Федерер спечели двата турнира.

В останалите срещи Франсис Тиафо елиминира шампиона Якуб Меншик след драматичен мач, решен в тайбрек на третия сет, а Александър Зверев се справи с Марин Чилич и също продължава напред в турнира.

