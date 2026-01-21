Попариха сериозно Левски за мечтан трансфер

Левски е бил попарен сериозно за една от целите, които са били набелязани скаутите на тима. А „Сините“ са смятали, че ще могат лесно да стигнат до нея. Оказало се е обаче, че сметките им не излизат. Става въпрос за футболист от Нидерландия, за който се шумеше из форумите, че може да се смята за твърдо ново попълнение на „Герена“.

Това можеше да се случи, ако Левски разполагаше с неизчерпаеми средства за селекция. „Сините“ са отправили 2 оферти, които са били доста сериозни като за роден отбор. И смятали, че с последната ще успеят да изкушат холандците.

Последните дълго време не давали отговор, но в крайна сметка такъв е дошъл на „Герена“. И не се е харесал на шефовете на Левски. Нидерландците изведнъж обявили, че няма да отстъпят по 3 млн.евро, пише „Мач Телеграф“.

Разбира се, това е отказало на момента Левски от въпросния футболист. Това обаче се отрази на селекцията, в която до този момент има само един нов футболист – Армстронг Око-Флекс. Просто от „Герена“ са хвърлили доста усилия, за да се осъществи пропадналата впоследствие сделка с нидерландците.

