Пече се звезден трансфер в английския футбол

Офанзивният полузащитник на английския футболен клуб Астън Вила Морган Роджърс е склонен да напусне отбора през лятото, съобщава „Скай Спортс“.

23-годишният играч подписа нов шестгодишен договор с бирмингамци през ноември, но според медиите на Острова има разбирателство между него и Вила, че това лято „изглежда като най-подходящия момент“ да се разделят.

Английският национал е изразил желание да бъде част от отбор, който е в постоянна битка за трофеи. „Скай“ информира, че Роджърс е в добри отношения с мениджъра Унай Емери, както и с ръководството на клуба, а в такъв случай те няма да му попречат да си тръгне, ако получат подходяща оферта.

Сред тимовете, които проявяват интерес към англичанина, са Челси, Ливърпул и Арсенал, а неговата стойност е оценена на 80 милиона евро от Transfermarkt, пише gol.bg.

Бившият нападател на Мидълзбро, който е продукт на академиите на Уест Бромич Албиън и Манчестър Сити, има 10 гола и 7 асистенции в 44 мача във всички турнири през този сезон за Астън Вила.

През миналата кампания Морган Роджърс спечели приза за най-добър млад играч в Англия, а през това лято изглежда сигурно, че селекционерът на „Трите лъва“ Томас Тухел ще го повика в състава си за Световното първенство в Северна Америка.

