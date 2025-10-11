Нов трамплин парк за над 1 млн. евро отвори врати във Велико Търново

Велико Търново вече има ново място, където забавлението се издига буквално на друго ниво. Британската компания Area52 откри в града уникален трамплин парк – иновативно съоръжение, което съчетава спорт, технология и семейна енергия. С инвестиция от над 1 милион евро, това е вторият парк на компанията в България и третият в Югоизточна Европа.

Град, който вярва в движението

На официалното откриване присъстваха кметът на Велико Търново Даниел Панов, представители на спортните клубове „Иван Стойчев“ от Горна Оряховица и „Рекриейт“, както и десетки жители на града. В речта си кметът подчерта значението на новата инвестиция не само за икономиката, но и за духа на общността.

„Благодаря на инвеститорите, че от всички възможни градове избраха именно историческата и духовна столица на България. Това за нас е привилегия и доверие,“ каза Панов.

Вечерта премина в атмосфера на ентусиазъм и усмивки – символ на това, че дори след векове история, Велико Търново продължава да се движи напред, този път с отскок.

Технологии, спорт и усмивки под един покрив

Главният изпълнителен директор на компанията, Джонатан Харгрийвс, сподели, че Area52 не е просто поредният трамплин парк, а „място, което свързва хората – пространство, където се смеят, играят и се движат заедно“.

Новият комплекс предлага модерна зона с батути и надуваеми съоръжения, както и първата в България площадка със смесена реалност, където физическото движение се комбинира с дигитални преживявания. Сред атракциите са и ресторантът Salto’s, симулаторите ImSim Cars за шофиране и летене, както и интерактивен дартс с добавена реалност – и трите се представят за първи път у нас.

Инвестиция в радост и общност

Създаването на Area52 във Велико Търново е доказателство, че градът привлича не само туристи, но и нови инвеститори, които гледат в бъдещето. Компанията подчертава, че целта ѝ е да развива иновациите в сферата на активните семейни развлечения и да създава приобщаващи пространства, достъпни за всички възрасти.

С всяка нова инвестиция като тази Велико Търново укрепва позицията си като град, в който традицията и модерността вървят ръка за ръка – а в случая, и с усмивка във въздуха.

