Нов трамплин парк за над 1 млн. евро отвори врати във Велико Търново
Британската компания Area52 инвестира в първата у нас площадка със смесена реалност и зона за семейни забавления
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Британската компания Area52 инвестира в първата у нас площадка със смесена реалност и зона за семейни забавления
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