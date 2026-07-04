Меси проговори за мъката срещу Кабо Верде

Капитанът на аржентинския национален отбор Лионел Меси каза, че отборът има много неща за коригиране след трудната победа с 3:2 над Кабо Верде след продълженията на стадион "Хард Рок"в Маями, Флорида на 1/16 финалите на Световното първенство по футбол. "Днес положихме огромни усилия, както винаги, играейки на моменти добре, на моменти зле", каза Меси след мача.

"Но мисля, че важното сега е да си починем, да помислим какво предстои и да се опитаме да извлечем позитивите от днешния мач. Освен класирането, мисля, че има позитиви, защото направихме някои добри неща, също така трябва да поправим лошите, които бяха доста". Меси откри резултата с великолепен гол, но Кабо Верде отвърна на удара с гол на играча на Лудогорец Дерой Дуарте, за да изпрати мача в продължения, където Аржентина поведе. Точен бе Лисандро Мартинес, но островната нация отново изравни резултата с гол на Сидни Лопес Кабрал. Автогол на Диней Боржеш от Кабо Верде реши всичко.

Тази страна е с население колкото Пловдив и е сензацията на Световното. Аржентина е фаворит за титлата заедно с Испания, Франция, Англия и Бразилия.

Меси води в надпреварата за голмайстор на тазгодишното Световно първенство със седем гола, с един пред Килиан Мбапе.

На осминафиналите Лео и компания ще играят с Египет.

Селекционерът на националния отбор на Аржентина по футбол Лионел Скалони смята, че трудната победа с 3:2 срещу дебютанта на Световното първенство Кабо Верде след продължения служи като напомняне, че никой елиминационен мач не е лесен. "Да, заслужавахме да спечелим и да продължим напред, но това беше изключително труден мач. Играчите бяха напълно изтощени", каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com