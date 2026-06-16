Меси повежда Аржентина. В мач № 200

Футболистите на Аржентина са готови да стартират защитата на титлата. Но „Гаучосите“ се изправят срещу опасните играчи на Алжир!

Южноамекиканският отбор изигра 2 контролни двубоя преди Мондиал 2026 – лесна победа над Хондурас (2:0) и още по-лесна победа над Исландия (3:0).

Мачът от 4,00 часа сутринта в сряда.

Същевременно Алжир гостува на Нидерландия и изненада „Лалетата“, както и всички футболни експерти със солидна защита и страхотна ефективност в атака, довела до победата с 1:0! А в последната контрола, преди началото на Световното първенство, „Пустинните лисици“ отбелязаха 4 гола за 16 минути срещу Боливия и в крайна сметка победиха с впечатляващото 4:0.

И да добавим този любопитен факт: Аржентина и Алжир имат една-единствена (приятелска) среща помежду си през 2007 година: феновете на двата отбора станаха свидетели на зашеметяващ футбол, 7 гола и трудна победа за „Гаучосите“ – 4:3.

Ключовият мач тази вечер е от 22 часа. Франция излиза срещу Сенегал в среща от Група I на Световното първенство.

Всичко започва в 22:00 часа българско време, когато в Ийст Ръдъфорд, щата Ню Джърси, ще гледаме сблъсък от тежка категория между Европа и Африка - Франция срещу Сенегал, 24 години след срещата на тези две страни в Сеул.

Тогава "петлите" влязоха в Мондиал 2002 като актуален първенец на света, но претърпяха жестоко разочарование, след като Папа Буба Диоп вкара победното попадение за африканците, тогава водени от французина Бруно Мецу. За съжаление както Диоп, така и Мецу, днес вече на са на този свят.

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