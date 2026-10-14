Екшън в Шампионска лига: ПСЖ нанесе тежък удар на Манчестър Сити

Пари Сен Жермен нанесе тежък удар на Манчестър Сити, триумфирайки с 4:2 като гост в сблъсък от основната фаза на Шампионската лига. Френският шампион изигра ураганно първо полувреме, в което вкара три безответни гола и изглеждаше, че си подпечата успеха още преди почивката.

Атаката на гостите започна в 13-ата минута, когато Дезире Дуе откри с прецизен удар. Само две минути по-късно Усман Дембеле удвои с глава след асистенция именно на Дуе. В 32-рата минута Витиня наниза трето попадение след подаване на Уорън Заир-Емери, пращайки домакините в тотален нокаут.

След подновяването на играта „гражданите“ вдигнаха оборотите и Ерлинг Халанд върна надеждите им с глава в 53-ата минута (центриране на Ияд Ндиайе). Парижани обаче отвърнаха бързо – в 63-ата минута Магнес Аклиуш покачи на 4:1 с фалцов удар от границата на наказателното поле. В 75-ата минута Халанд бе точен за втори път (след асистенция на Аюб Буади), оформяйки крайното 2:4. В края Нуну Мендеш изработи и дузпа за ПСЖ, но въпреки пропуснатите шансове отборът на гостите си тръгна с напълно заслужени три точки.