Де Бройне с магическо шоу! Наполи разби Фрозиноне

Наполи се завърна на победния път с впечатляващ успех с 3:0 над Фрозиноне в шестия кръг на италианската Серия А. Големият герой на стадион „Диего Армандо Марадона“ беше Кевин де Бройне, който отбеляза два гола, а Ноа Ланг добави още едно попадение. Треньорът Масимилиано Алегри изненада с нова схема 3-4-3, която донесе желания резултат след колебливото начало на сезона. Победата изкачи неаполитанците до 10 точки, докато лидерът Интер продължи безпощадното си представяне.

Дузпа, драма и два бързи гола

Двубоят започна на високи обороти, като Расмус Хьойлунд разтресе гредата още в първите секунди. Фрозиноне не се уплаши от именития си съперник и отвърна с опасни атаки, при една от които грузинецът Георги Квернадзе затрудни вратаря Алекс Мерет.

Истинската драма настъпи в 28-ата минута. Джорджо Читадини наруши правилата срещу Хьойлунд в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Датчанинът сам се нагърби с изпълнението, но вратарят Лоренцо Палмизани спаси удара му.

Радостта на гостите обаче беше кратка. След намесата на ВАР дузпата беше повторена заради преждевременно движение на вратаря. Този път зад топката застана Де Бройне, който хладнокръвно откри резултата в 29-ата минута.

Само три минути по-късно „Марадона“ отново избухна. Ноа Ланг се оказа най-съобразителен в наказателното поле и при добавка удвои преднината на Наполи. Двата бързи гола дадоха на домакините сериозно предимство още преди почивката.

Емоционално завръщане и последен удар на Де Бройне

След почивката Фрозиноне потърси начин да се върне в мача, но защитата на домакините издържа. Наполи от своя страна продължи да създава опасности, като Давид Нерес на няколко пъти беше близо до трето попадение.

Един от най-емоционалните моменти настъпи в 60-ата минута, когато на терена се появи Скот Мактоминей. Шотландският национал се завърна след лечение за сърдечна аритмия и беше посрещнат с бурни аплодисменти от публиката.

Последната дума обаче имаше Де Бройне. В четвъртата минута на добавеното време белгиецът получи отлично подаване от Джоване и отблизо оформи крайното 3:0. Така той записа втора поредна двойка голове, след като през предходната седмица се разписа два пъти и за националния отбор на Белгия срещу Турция.

Интер продължава да гази наред

Докато Наполи постепенно наваксва изоставането си, Интер не показва признаци на колебание. Миланският гранд разгроми Парма с 3:0 и реши всичко още през първото полувреме.

Петар Сучич откри в 13-ата минута, Хакан Чалханоглу удвои от дузпа в 19-ата, а Маркюс Тюрам оформи крайния резултат още в 31-ата минута.

С успеха Интер събра 16 точки и запази първото място. Рома и Лацио следват с по 13, а Наполи вече е в групата на отборите с по 10 точки, които се борят за изкачване в класирането.

Първенство на Италия по футбол, срещи от 6-ия кръг:

Наполи - Фрозиноне - 3:0

Интер Милано - Парма - 3:0

Дженоа - Фиорентина - 2:1

Днес са мачовете:

Комо - Рома

Лацио - Монца

Лече - Болоня

Сасуоло - Милан

Каляри - Ювентус

В понеделник:

Аталанта - Венеция

Торино - Удинезе

Класиране:

1. Интер Милано - 16 точки

2. Рома - 13 точки

3. Лацио - 13 точки

4. Каляри - 12 точки

5. Милан - 11 точки

6. Ювентус - 10 точки

7. Комо - 10 точки

8. Наполи - 10 точки

9. Фрозиноне - 10 точки