Наполи чака 82 минути, после Де Бройне реши всичко
Гол и асистенция на белгийската звезда донесоха 2:0 над Дженоа и идеален старт в Серия А
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Гол и асистенция на белгийската звезда донесоха 2:0 над Дженоа и идеален старт в Серия А
Какво е бъдещето на Кевин де Бройне
Кевин има само седем пълни мача за Сити във Висшата лига
Най-добрият от тримата ще бъде определен на 31 август в Монако
Кевин де Бройне заминава контузен
Английският гранд "Ман С" приключи трансферната сага с Кевин де Бройне и най-накрая си осигури неговите услуги за 54 млн. паунда. Белгийският техничар...
Английският вицешампион "Манчестър Сити" продължава да настоява за привличането на Кевин де Бройне. "Гражданите" са изпратили официална оферта в разме...