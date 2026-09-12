Всичко за Кевин Де Бройне

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Де Бройне в "Сити" за 54 млн.

Де Бройне в "Сити" за 54 млн.

Английският гранд "Ман С" приключи трансферната сага с Кевин де Бройне и най-накрая си осигури неговите услуги за 54 млн. паунда. Белгийският техничар...

30 август | 5:15
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