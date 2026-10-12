Зуека се завърна в София! Специален повод

Зуека се завърна на родна земя! Актьорът и художник отново се срещна с българската публика, но този път чрез живописта. Само няколко месеца след успешното си гостуване в Пловдив, тази вечер Зуека откри с вернисаж новата си самостоятелна изложба в столична галерия, предаде БГНЕС.

Зуека се завърна от Испания, където живее през последните години, специално за събитието. Посетителите тази вечер бяха сред първите, които имаха възможност да видят новите му произведения на живо и да се запознаят с различната концепция, върху която авторът е работил.

Самият Василев вече загатна, че е готов за поредното предизвикателство и очаква с нетърпение срещата си с публиката в София. Почитателите на неговото изкуство познават характерния му стил – често театрален и наситен с истории, както бе и при предишната му експозиция „Моят Дон Кихот“.

Вернисажът е кулминацията на месеци подготовка. Още при последното си гостуване в Пловдив през пролетта, художникът сподели, че плановете му включват именно мащабна софийска експозиция през октомври, на която посвещава цялото си време пред платното.

Освен откриването на изложбата, програмата около завръщането на Васил Василев предвижда и други събития. На 17 октомври той ще бъде специален гост в инициативата „Урок по рисуване с гост: Среща със Зуека!“, където ще рисува заедно с деца.