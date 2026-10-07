Защо децата на Уилям и Кейт не използват кралските си титли в училище

Децата на принц Уилям и принцеса Кейт - принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот, посещават училище без кралските си титли, съобщава списание Hello!. Вместо да ги наричат Ваши Кралски Височества, в класа те са просто Джордж, Шарлот и Луи Уелс - фамилия, вдъхновена от новите титли на техните родители след смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г.

Тази практика е дългогодишна традиция в британското кралско семейство. Самият принц Уилям и брат му Хари са носили фамилията Уелс в училище и в армията, докато баща им Чарлз е бил принц на Уелс. Преди баща им да наследи настоящата си титла, децата ползваха фамилията Кеймбридж.

В момента Шарлот и Луи са възпитаници на училище „Ламбрук“, а най-големият брат, принц Джордж, започна обучението си в престижния момчешки колеж „Итън“. Принц Уилям го придружи лично в първия му учебен ден, облечен в елегантен черен костюм със синя вратовръзка, съчетан с визията на сина му, който по-късно облече емблематичната униформа на училището с фрак и твърда яка.

Преходът към „Итън“ обаче носи нови предизвикателства за бъдещия крал. Според кралския коментатор Кинси Шофийлд най-голямото изпитание пред принца няма да са уроците, а животът в ерата на социалните мрежи. За разлика от баща си и чичо си, които са учили там през 90-те години, Джордж израства във време, когато „всеки съученик има TikTok“. Въпреки това опитът на Уилям в „Итън“ се очаква да бъде ключова подкрепа за младежа при преодоляването на академичното и социалното напрежение.